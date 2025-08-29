Donatella Versace "più bella che mai": i segreti del nuovo beauty look

Un reset estetico intelligente. Il viso della designer appare disteso, più naturale e luminoso. Sempre biondi i lunghi capelli, a settant’anni compiuti è ora il simbolo di una bellezza ritrovata e consapevole. Potrebbe essere l’effetto di un lifting ad alta tensione, filler dermici che vanno a migliorare la struttura delle mascelle e la forma degli zigomi, trattamenti di rassodamento della pelle come il microneedling a radiofrequenza. Le labbra appaiono più sottili e proporzionate, così come le sopracciglia ad arco. Secondo un articolo pubblicato dal magazine britannico Daily Mail, potrebbe aver lasciato dissolvere gli effetti delle soluzioni estetiche adottate negli anni precedenti. L’effetto complessivo è di una bellezza meno artificiale e più armonica, grazie inoltre a una skincare ad hoc.