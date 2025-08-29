Logo Tgcom24
Donatella Versace "più bella che mai": i segreti del nuovo beauty look

Un reset estetico intelligente. La stilista, a settant’anni compiuti, è ora il simbolo di una bellezza ritrovata e consapevole

29 Ago 2025 - 00:00
Donatella Versace in uno scatto recente su Instagram, ospite alle sfilate di Parigi lo scorso giugno e in una foto sui social del 2021 © IPA

Di Donatella Versace si è parlato spesso nel corso del tempo anche in riferimento all’evoluzione dei suoi beauty look e al ricorso o meno alla chirurgia estetica. La regina della moda italiana, ex direttrice creativa e ora ambasciatrice della maison della Medusa, sorella dell’indimenticato Gianni, è apparsa sui social nelle ultime settimane più raggiante e più bella che mai. 

Un nuovo beauty look per Donatella Versace?

 Un reset estetico intelligente. Il viso della designer appare disteso, più naturale e luminoso. Sempre biondi i lunghi capelli, a settant’anni compiuti è ora il simbolo di una bellezza ritrovata e consapevole. Potrebbe essere l’effetto di un lifting ad alta tensione, filler dermici che vanno a migliorare la struttura delle mascelle e la forma degli zigomi, trattamenti di rassodamento della pelle come il microneedling a radiofrequenza. Le labbra appaiono più sottili e proporzionate, così come le sopracciglia ad arco. Secondo un articolo pubblicato dal magazine britannico Daily Mail, potrebbe aver lasciato dissolvere gli effetti delle soluzioni estetiche adottate negli anni precedenti. L’effetto complessivo è di una bellezza meno artificiale e più armonica, grazie inoltre a una skincare ad hoc.  

Le reazioni sui social

 “Sei più bella che mai”, il commento dei fan di Donatella Versace. Sono arrivati, tra gli altri, anche un commento di Lauren Sanchez Bezos e i complimenti della collega stilista Vera Wang: “Semplicemente bellissima”. Marc Jacobs e Paris Hilton hanno postato invece delle emoji a forma di cuore. 

© Afp | Donatella Versace e Jennifer Lopez, in passerella con la riedizione del "Jungle dress" in chiusura della sfilata a Milano della collezione Versace primavera estate 2020. Il celebre abito era stato indossato per la prima volta dalla star nel 2000
