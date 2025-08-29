Donatella Versace "più bella che mai": i segreti del nuovo beauty look

Donatella Versace: abiti, sfilate e momenti che hanno cambiato la moda
© Afp | Donatella Versace e Jennifer Lopez, in passerella con la riedizione del "Jungle dress" in chiusura della sfilata a Milano della collezione Versace primavera estate 2020. Il celebre abito era stato indossato per la prima volta dalla star nel 2000
© Afp | Donatella Versace e Jennifer Lopez, in passerella con la riedizione del "Jungle dress" in chiusura della sfilata a Milano della collezione Versace primavera estate 2020. Il celebre abito era stato indossato per la prima volta dalla star nel 2000
Commenti (0)