Donatella Versace: una campagna moda celebra il suo stile iconico

Protagonista di questi scatti è la supertop Lara Stone, che indossa una selezione di nuove proposte eyewear primavera estate del brand. Come la collezione moda ready-to-wear della stagione, condividono un unico fil rouge: la gioia, con varie declinazioni. Negli scatti firmati dalla fotografa di Los Angeles Zoë Ghertner, emerge inoltre come la modella sia “una vera donna Versace”, determinata e dallo spirito indipendente. Per questa occasione indossa le nuove creazioni della stagione e iconici capi prêt-à-porter, tra cui un bustier con hardware Medusa ’95 sulle spalline, una gonna stampata in metal mesh e una camicia in seta con l’iconico motivo Barocco.