Capelli: gli hair look da copiare dal backstage dalle sfilate

Semplicità ed eleganza anche per le acconciature proposte per la sfilata di Sportmax dal key stylist Olivier Schawalder, che ha visto al lavoro anche per questo evento il team Wella Professionals guidato da Andrea Gennaro. La scelta è stata di far risaltare la texture del capello, lavorato come fosse un tessuto e ottenendo un’alternanza di effetto opaco e leggermente “nuvoloso”. Sulle lunghezze sono state create delle linee nette, con un lavoro di torsione della piastra, mentre nella parte anteriore è stato dato un effetto volumizzante.