Demna da Gucci, addio a Balenciaga tra le star e debutto top secret

Noto per il suo stile innovativo e rivoluzionario, Demna Gvasalia è ora responsabile della direzione creativa di tutte le collezioni Gucci, dall'alta moda al prêt-à-porter, oltre che della direzione artistica del marchio nel suo complesso. La sua prima collezione potrebbe essere presentata a marzo 2026 e non con la sfilata in programma a settembre in occasione della prossima Milano Fashion Week. Le prime indiscrezioni rivelerebbero, infatti, un lancio globale di una serie di look Demna by Gucci che coinvolgerebbe circa cinquanta boutique selezionate in tutto il mondo, per avere impatto mediatico e una prima risposta dal mercato. Il tutto potrebbe avvenire con un evento digitale non convenzionale e svincolato dalla logica tradizionale.