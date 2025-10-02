Dior by Jonathan Anderson: la sua collezione donna è strepitosa

“Disegnare per una maison come Dior richiede empatia con la sua storia, tracciando al contempo un percorso verso il futuro”, ha dichiarato lo stilista inglese, 41 anni. In passerella, un'esplorazione del linguaggio della casa di Avenue Montaigne, forte del suo patrimonio. Una visione sul contemporaneo che nasce dal dialogo tra passato e presente, armonia e tensione, audacia e calma, grandiosità e banalità. Un viaggio dagli archivi, con un omaggio poetico ai direttori creativi che lo hanno preceduto: da Yves Saint Laurent a Gianfranco Ferré, da John Galliano a Raf Simons, a Maria Grazia Chiuri. E naturalmente a lui, il fondatore Christian Dior.