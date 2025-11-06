Meghan Markle torna a fare l'attrice dopo 8 anni lontana dal set

Meghan Markle torna davanti alla cinepresa dopo molti anni di assenza: la sua ultima apparizione da attrice risaliva al periodo precedente all’impegno con il prince Harry e alla vita da duchessa. "Negli anni ha avuto diverse offerte, ma questa le è sembrata la più giusta", ha rivelato la fonte al The Sun. Da quando è andata a vivere in California con il principe Harry e i figli, la Duchessa di Sussex ha invece puntato su produzioni personali con la sua Archwell Productions e contenuti lifestyle. E' stata anche protagonista di una docu-serie sulla sua vita in California, tra torte appena sfornate e giardinaggio.