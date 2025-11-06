Meghan Markle torna a fare l'attrice dopo 8 anni lontana dal set

Meghan Markle a Parigi attira flash e critiche
La Duchessa di Sussex, che aveva interrotto la sua carriera in occasione del fidanzamento col principe Harry, torna davanti alla cinepresa con un cameo in cui interpreta se stessa
Meghan Markle torna a fare l'attrice, circa 8 anni dopo aver lasciato la serie che l’ha lanciata in occasione del fidanzamento con il principe Harry. La Duchessa di Sussex tornerà sul grande schermo in un progetto che la vede recitare accanto a Lily Collins e Brie Larson. Con questo ritorno compie un ulteriore passo che la allontana da Londra, dalla royal family e dalle regole imposte da Buckingham Palace.
Nel film in produzione, Meghan Markle avrà una parte piccola: giusto un cameo nel quale apparirà nel ruolo di se stessa. "Ha una piccola parte, ma sembra davvero felice. Si è presentata a tutti ed è sembrata molto dolce e alla mano", ha detto una fonte vicina alla produzione al The Sun. La pellicola si intitolerà "Close Personal Friends", e vanta nel cast la presenza di Lily Collins, Brie Larson, Henry Golding e Jack Quaid. La storia è quella di due coppie che si conoscono durante un viaggio a Santa Barbara e iniziano a frequentarsi. Non mancano situazioni bizzarre, come l'incontro con la Duchessa di Sussex.
Meghan Markle torna davanti alla cinepresa dopo molti anni di assenza: la sua ultima apparizione da attrice risaliva al periodo precedente all’impegno con il prince Harry e alla vita da duchessa. "Negli anni ha avuto diverse offerte, ma questa le è sembrata la più giusta", ha rivelato la fonte al The Sun. Da quando è andata a vivere in California con il principe Harry e i figli, la Duchessa di Sussex ha invece puntato su produzioni personali con la sua Archwell Productions e contenuti lifestyle. E' stata anche protagonista di una docu-serie sulla sua vita in California, tra torte appena sfornate e giardinaggio.
Tra l'amore per il cinema e quello per il principe Harry, Meghan Markle ha scelto il secondo. Per non contravvenire agli obblighi della monarchia inglese, ha interrotto la sua carriera di attrice in concomitanza con l'annuncio del fidanzamento con il secondogenito di re Carlo e Diana. Dopo qualche anno, lamentando pressioni mediatiche e tensioni interne a Palazzo, la coppia ha lasciato la royal family e Buckingham Palace per vivere una vita da commoner negli Usa. Oggi i due hanno costruito una nuova vita oltreoceano, tra progetti televisivi, iniziative benefiche e un’immagine pubblica più indipendente, pur restando sempre sotto i riflettori.
