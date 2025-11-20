Meghan Markle racconta la vita matrimoniale: "Harry mi ama così profondamente"

Meghan Markle, 44 anni, torna a far parlare di sé con una delle interviste più intime della sua carriera. La Duchessa di Sussex campeggia sulla cover di Harper’s Bazaar di dicembre-gennaio: un’immagine che la mostra in un elegante tailleur nero, scollatura profonda e una cintura annodata in vita, seduta su uno sgabello e senza un filo di trucco. Uno scatto essenziale, diretto, come lo sguardo che rivolge all’obiettivo.



Meghan alla rivista parla senza filtri della crescente pressione mediatica e delle sfide affrontate negli anni sotto i riflettori: "Penso che i miei limiti siano diventati più forti... Trovi modi diversi per proteggerti", rivela. Un racconto che si intreccia con la vita costruita accanto al marito, il principe Harry, e ai loro due figli, Archie e Lilibet. Meghan, parlando di Harry, "si mette una mano sul cuore", chiamandolo affettuosamente “H”. "Mi ama con tutto il cuore… Nessuno al mondo mi ama più di lui, quindi so che si assicurerà sempre di proteggermi”. La duchessa riflette sulla pressione del giudizio pubblico: "Credo che nel momento in cui inizi a prendere tutte le tue decisioni personali basate sul giudizio esterno, perdi la tua autenticità".



Dalla Royal Family al brand personale: la nuova Meghan Il ricordo torna anche ai primi tempi della relazione con Harry. Il loro fidanzamento nel 2017, infatti, diede il via a un vero scossone culturale mondiale. Ora, quasi dieci anni dopo, Meghan appare più determinata che mai a costruire un percorso indipendente: tra il suo brand lifestyle e un cameo in un film imminente, la duchessa sta disegnando un futuro ben oltre l’ombra della corona.



Tra mondanità e normalità Meghan ribadisce quanto ami lavorare da casa, per restare vicina ai figli quando la routine familiare lo permette. E racconta del delicato equilibrio tra lavoro e vita privata, soprattutto dopo le recenti partecipazioni della coppia a grandi eventi internazionali, dalla Paris Fashion Week ai gala hollywoodiani. "Adoro poter fare entrambe le cose", dice. "Giocare nella sabbiera con i miei figli e stare in prima fila a uno spettacolo".