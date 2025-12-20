La cartolina di Natale di Harry e Meghan con i figli Archie e Lilibet

Gli auguri social del figlio minore di Re Carlo insieme alla famiglia
Il principe Harry e Meghan Markle sorprendono con una cartolina social informale e intima. Per augurare buon Natale, i duchi di Sussex hanno scelto una foto privata di famiglia, rara e carica di significato, che li ritrae insieme ai figli Archie e Lilibet. Un’immagine profondamente diversa – per stile e messaggio – rispetto a quella ufficiale del principe William e Kate Middleton.
Lo scatto, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della coppia, mostra Harry e Meghan in un momento di assoluta intimità con i bambini, lontano da pose formali e protocolli reali. Tutti e quattro sono ritratti su un piccolo ponticello di legno, immersi nella natura, circondati da alberi e luce naturale, in un’atmosfera bucolica e quasi fiabesca. Archie stringe il padre in un abbraccio spontaneo, mentre Lilibet tiene le mani della madre Meghan in un gesto di grande dolcezza che non passa inosservato. A completare l’immagine, una didascalia semplice ma diretta: “Buone feste! Dalla nostra famiglia a tutti voi”.
La linea narrativa di Harry e Meghan si distanzia nettamente da quella seguita dai principi di Galles. William e Kate, infatti, hanno optato per un ritratto di famiglia caloroso e tradizionale, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Nell’immagine, i tre bambini sono abbracciati ai genitori, sorridenti e coordinati negli outfit: William e Louis indossano maglioni verdi, mentre Charlotte appoggia teneramente la testa sulla spalla del padre. Il messaggio che accompagna la loro foto è diretto e senza fronzoli: “Auguriamo a tutti un felice Natale”.
La cartolina di Harry e Meghan si inserisce, pur con evidenti differenze, in una tradizione che affonda le radici nel 1923. Ogni anno, i membri più importanti della monarchia britannica – da re Carlo e la regina Camilla, fino a William e Kate – condividono i loro auguri, un appuntamento molto atteso dagli appassionati della famiglia reale. Curiosamente, queste immagini raramente richiamano il clima natalizio: le foto sono quasi sempre scattate in ambienti luminosi e soleggiati per trasmettere ottimismo, stabilità e continuità.