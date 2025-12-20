La cartolina di Natale di Harry e Meghan con i figli Archie e Lilibet

La linea narrativa di Harry e Meghan si distanzia nettamente da quella seguita dai principi di Galles. William e Kate, infatti, hanno optato per un ritratto di famiglia caloroso e tradizionale, insieme ai figli George, Charlotte e Louis. Nell’immagine, i tre bambini sono abbracciati ai genitori, sorridenti e coordinati negli outfit: William e Louis indossano maglioni verdi, mentre Charlotte appoggia teneramente la testa sulla spalla del padre. Il messaggio che accompagna la loro foto è diretto e senza fronzoli: “Auguriamo a tutti un felice Natale”.