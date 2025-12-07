Logo Tgcom24
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

People
I reali di Monaco

Natale glamour, Alberto e Charlène conquistano con la loro cartolina da sogno

La fotografia è tutta giocata sulle sfumature di blu, tortora e cipria

07 Dic 2025 - 13:00
© Tgcom24

© Tgcom24

Il Principato di Monaco cattura l’attenzione degli appassionati di royal gossip: il principe Alberto e Charlène di Monaco hanno infatti diffuso la loro cartolina di Natale, un’immagine elegante e scintillante che mostra la famiglia monegasca al completo. Ci sono i gemelli Gabriella e Jacques e il piccolo chihuahua di casa, Harley.

Una scenografia da fiaba

 La fotografia dei reali di Monaco richiama il fascino classico del Natale: un camino acceso, un albero decorato con addobbi raffinati. L’atmosfera è calda e incantata, perfetta per valorizzare la famiglia principesca, che posa con naturalezza come se stesse vivendo un momento di semplice quotidianità.

Palette cromatica impeccabile

  Il Natale 2025 a Monaco è tutto giocato sulle sfumature di blu, tortora e cipria. Il principe Alberto e il piccolo erede Jacques indossano completi in blu navy, perfettamente abbinati alla tonalità scelta per gli allestimenti del salone reale. Le donne della famiglia, invece, sembrano uscite da una pagina di rivista: Charlène sfoggia un abito lungo tortora, con collo alto e gonna plissé, mentre la piccola Gabriella incanta con un vestitino cipria arricchito da dettagli argento e ballerine coordinate, da vera mini–principessa.

Il principe Alberto II e la principessa Charlene visitano ABF con Andrea e Veronica Bocelli

alberto di monaco
charlene
gossip

