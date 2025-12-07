Natale glamour, Alberto e Charlène conquistano con la loro cartolina da sogno

Il principe Alberto II e la principessa Charlene visitano ABF con Andrea e Veronica Bocelli
Il Principato di Monaco cattura l’attenzione degli appassionati di royal gossip: il principe Alberto e Charlène di Monaco hanno infatti diffuso la loro cartolina di Natale, un’immagine elegante e scintillante che mostra la famiglia monegasca al completo. Ci sono i gemelli Gabriella e Jacques e il piccolo chihuahua di casa, Harley.
La fotografia dei reali di Monaco richiama il fascino classico del Natale: un camino acceso, un albero decorato con addobbi raffinati. L’atmosfera è calda e incantata, perfetta per valorizzare la famiglia principesca, che posa con naturalezza come se stesse vivendo un momento di semplice quotidianità.
Il Natale 2025 a Monaco è tutto giocato sulle sfumature di blu, tortora e cipria. Il principe Alberto e il piccolo erede Jacques indossano completi in blu navy, perfettamente abbinati alla tonalità scelta per gli allestimenti del salone reale. Le donne della famiglia, invece, sembrano uscite da una pagina di rivista: Charlène sfoggia un abito lungo tortora, con collo alto e gonna plissé, mentre la piccola Gabriella incanta con un vestitino cipria arricchito da dettagli argento e ballerine coordinate, da vera mini–principessa.
