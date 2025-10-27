Gb, il Sun: "Il principe Andrea vuole due proprietà per lasciare la Royal Lodge"

Il principe Andrea sarebbe disposto a lasciare la sua attuale dimora di Royal Lodge a Windsor (una villa da 30 stanze di cui non paga l'affitto da oltre vent'anni) solo in cambio di ben due proprietà all'interno della tenuta del castello. Si tratta di Adelaide Cottage (che l'erede al trono William e la consorte Kate devono lasciare il prossimo mese per trasferirsi coi figli nella ben più grande Forest Lodge) e Frogmore Cottage (concessa come regalo di matrimonio dalla defunta regina Elisabetta al principe Harry e alla consorte Meghan, salvo essere sottratta loro dopo lo strappo dalla Royal Family e l'autoesilio negli Usa del 2020).