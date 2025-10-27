Gb, il Sun: "Il principe Andrea vuole due proprietà per lasciare la Royal Lodge"

Per liberare la sua dimora a Windsor, di cui non paga l'affitto da vent'anni, il fratello minore del sovrano chiede in cambio le ex case di William ed Harry: una andrebbe a lui, l'altra all'ex moglie Sarah Ferguson
© Ansa
Il principe Andrea sarebbe disposto a lasciare la sua attuale dimora di Royal Lodge a Windsor (una villa da 30 stanze di cui non paga l'affitto da oltre vent'anni) solo in cambio di ben due proprietà all'interno della tenuta del castello. Si tratta di Adelaide Cottage (che l'erede al trono William e la consorte Kate devono lasciare il prossimo mese per trasferirsi coi figli nella ben più grande Forest Lodge) e Frogmore Cottage (concessa come regalo di matrimonio dalla defunta regina Elisabetta al principe Harry e alla consorte Meghan, salvo essere sottratta loro dopo lo strappo dalla Royal Family e l'autoesilio negli Usa del 2020).
Di recente, Re Carlo aveva dato un ultimatum al fratello minore: pagare per la residenza a Windsor o lasciarla. La richiesta di due proprietà, scrive il tabloid, si spiega per il fatto che il principe Andrea ne occuperebbe una e l'altra andrebbe all'ex moglie Sarah Ferguson. Secondo il Sun, il principe vorrebbe andare proprio a Frogmore Cottage mentre l'ex moglie ad Adelaide Cottage. I due, nonostante il divorzio, vivono entrambi a Royal Lodge dal 2008.
Andrea, travolto da diversi scandali, pochi giorni fa ha annunciato che rinuncerà al titolo reale di duca di York. L'ultima bufera sul suo conto è legata alla pubblicazione di alcuni estratti del libro di memorie di Virginia Giuffre, che affermato di essere stata vittima di traffico sessuale da parte di Epstein e di aver avuto rapporti sessuali con il fratello di Re Carlo quando aveva 17 anni.