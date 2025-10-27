Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Dopo l'ultimatum di Re Carlo

Gb, il Sun: "Il principe Andrea vuole due proprietà per lasciare la Royal Lodge"

Per liberare la sua dimora a Windsor, di cui non paga l'affitto da vent'anni, il fratello minore del sovrano chiede in cambio le ex case di William ed Harry: una andrebbe a lui, l'altra all'ex moglie Sarah Ferguson

27 Ott 2025 - 11:32
© Ansa

© Ansa

Il principe Andrea sarebbe disposto a lasciare la sua attuale dimora di Royal Lodge a Windsor (una villa da 30 stanze di cui non paga l'affitto da oltre vent'anni) solo in cambio di ben due proprietà all'interno della tenuta del castello. Si tratta di Adelaide Cottage (che l'erede al trono William e la consorte Kate devono lasciare il prossimo mese per trasferirsi coi figli nella ben più grande Forest Lodge) e Frogmore Cottage (concessa come regalo di matrimonio dalla defunta regina Elisabetta al principe Harry e alla consorte Meghan, salvo essere sottratta loro dopo lo strappo dalla Royal Family e l'autoesilio negli Usa del 2020).

Leggi anche

Kate Middleton e il principe William potrebbero trasferirsi in un castello

L'ultimatum di Re Carlo e la richiesta del principe Andrea

 Di recente, Re Carlo aveva dato un ultimatum al fratello minore: pagare per la residenza a Windsor o lasciarla. La richiesta di due proprietà, scrive il tabloid, si spiega per il fatto che il principe Andrea ne occuperebbe una e l'altra andrebbe all'ex moglie Sarah Ferguson. Secondo il Sun, il principe vorrebbe andare proprio a Frogmore Cottage mentre l'ex moglie ad Adelaide Cottage. I due, nonostante il divorzio, vivono entrambi a Royal Lodge dal 2008. 

Leggi anche

Il principe Andrea “drogato di sesso e volgare. Harry lo prese a pugni”, ecco la biografia scandalo

Lo scandalo Epstein e la rinuncia al titolo reale

 Andrea, travolto da diversi scandali, pochi giorni fa ha annunciato che rinuncerà al titolo reale di duca di York. L'ultima bufera sul suo conto è legata alla pubblicazione di alcuni estratti del libro di memorie di Virginia Giuffre, che affermato di essere stata vittima di traffico sessuale da parte di Epstein e di aver avuto rapporti sessuali con il fratello di Re Carlo quando aveva 17 anni.

Leggi anche

Virginia Giuffre, si è suicidata l'accusatrice di Jeffrey Epstein e del principe Andrea

Ti potrebbe interessare

principe andrea
gb
windsor
re carlo

Sullo stesso tema