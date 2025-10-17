Gb, il principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

Virginia Giuffre, in un libro di memorie postumo, ha affermato di essere stata vittima di traffico sessuale da parte di Epstein e di aver avuto rapporti sessuali con il duca di York quando aveva 17 anni
Beatrice con il padre, Andrea duca di York, e sua sorella Eugenia il giorno del matrimonio del principe William con Kate Middleton © Afp
Il principe Andrea d'Inghilterra, travolto dagli scandali, ha annunciato che rinuncerà al titolo reale di duca di York. La notizia viene data in una dichiarazione del principe Andrea diffusa da Buckingham Palace e si inserisce nel contesto dello scandalo legato alla sua amicizia con Jeffrey Epstein. Il fratello minore di re Carlo III ha dichiarato che lui e la famiglia reale hanno deciso che "le continue accuse nei miei confronti distraggono dall'operato di Sua Maestà e della famiglia reale".
La notizia arriva dopo la pubblicazione di alcuni estratti del libro di memorie postumo di Virginia Giuffre, che ha affermato di essere stata vittima di traffico sessuale da parte di Epstein e di aver avuto rapporti sessuali con Andrea quando aveva 17 anni. Virginia Giuffre si è suicidata nella sua fattoria in Australia all'età di 41 anni.