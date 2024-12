Ci saranno 45 persone sedute e tavola per Natale a Sandringham, ma tra queste non sarà presente il principe Andrea. Pare che re Carlo sia furioso con il fratello, coinvolto in un caso di sicurezza nazionale per i suoi stretti legami personali ed economici con l'imprenditore cinese Yang Tengbo, bandito dall'entrare nel Regno Unito in quanto accusato dai servizi segreti di sua maestà di spionaggio in favore di Pechino. La situazione del Duca di York era già precaria a seguito dello scandalo Epstein.