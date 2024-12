Nella foto scelta per il biglietto di auguri, il terzo da quando Carlo è re, il sovrano posa sulla sinistra con la mano in tasca, elegante in completo grigio. La cravatta blu chiaro richiama il colore, in una nuance più intensa, del vestito scelto dalla Regina Camilla che posa accanto al marito. I due si abbracciano e sorridono felici, come sempre quando sono l'uno accanto all'altra.