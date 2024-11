Lutto per la regina Camilla: è morta la sua amata cagnolina Beth

La triste notizia per la 77enne Camilla, che ha una grande passione per i cani e anche per i cavalli, arriva mentre si sta riprendendo da una infezione toracica di stagione che l'aveva tenuta lontana dagli impegni pubblici per qualche giorno. Dopo re Carlo e Kate, entrambi in cura da inizio anno per un tumore, anche la regina ha dovuto infatti interrompere gli impegni ufficiali per il suo stato fisico. Un portavoce dei Windsor ha comunicato a inizio novembre, che i medici di corte "hanno consigliato un breve periodo di riposo" alla regina Camilla e "con grande rammarico, Sua Maestà ha quindi dovuto cancellare i suoi impegni per questa settimana". Non è stato precisato quale tipo di infezione abbia la consorte del sovrano.