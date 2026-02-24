Caso Epstein, mistero sulla fuga dell'ex duchessa di York Sarah Ferguson

Dov'è finita Sarah Ferguson, la ex duchessa di York, ex moglie dell'ex principe Andrea? Non di certo nel Regno Unito, lo escludono i Royal Insider che concordano piuttosto con Andrew Lownie, biografo della Ferguson, che si dice certo sia volata all'estero, come ha sempre fatto nei momenti di difficoltà. Ma dove? Sicuramente un breve soggiorno sulle Alpi francesi lo ha fatto, poi però è letteralmente scomparsa.