Il divieto, deciso da re Carlo, di partecipare alle corse di Ascot con la famiglia reale ha segnato per le York un punto di rottura. Quella che una volta era protezione e sostegno da parte dei parenti si è trasformata in distanza e freddezza. Le sorelle faticano a comprendere l'improvvisa slealtà, chiedendosi come sia possibile che le colpe dell'ex principe Andrea e di Sarah Ferguson ricadano con tanta durezza sulle figlie.