Nessuna apparizione pubblica, nessuna dichiarazione ufficiale, solo indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica e internazionale. La domanda è una sola: dov'è finita Sarah Ferguson dopo l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor nella sua residenza nel Norfolk la mattina del suo 66esimo compleanno. Dopo un primo rilascio, le autorità hanno effettuato nuove perquisizioni nella proprietà nel Berkshire, nell'ambito di un'indagine definita "senza scadenza". E mentre l'ex principe si sarebbe temporaneamente rifugiato nella tenuta di Sandringham, la posizione della sua ex moglie resta avvolta nell'incertezza e non si ha nessuna conferma ufficiale sui suoi spostamenti. Solo ipotesi.