Sarah Ferguson scomparsa nel nulla: fuga negli Emirati e silenzio totale dopo l'arresto di Andrea
Mentre l'ex marito è finito al centro di un nuovo terremoto giudiziario, dell'ex duchessa di York si sono improvvisamente perse le tracce
© Ansa
Nessuna apparizione pubblica, nessuna dichiarazione ufficiale, solo indiscrezioni provenienti dalla stampa britannica e internazionale. La domanda è una sola: dov'è finita Sarah Ferguson dopo l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor nella sua residenza nel Norfolk la mattina del suo 66esimo compleanno. Dopo un primo rilascio, le autorità hanno effettuato nuove perquisizioni nella proprietà nel Berkshire, nell'ambito di un'indagine definita "senza scadenza". E mentre l'ex principe si sarebbe temporaneamente rifugiato nella tenuta di Sandringham, la posizione della sua ex moglie resta avvolta nell'incertezza e non si ha nessuna conferma ufficiale sui suoi spostamenti. Solo ipotesi.
Titoli revocati e addio al Royal Lodge
A Sarah Ferguson, anche lei 66enne, sarebbero stati revocati i titoli residui e chiesto di lasciare il Royal Lodge, la storica residenza nel parco di Windsor dove aveva continuato a vivere nonostante il divorzio. Da quel momento, il silenzio. Secondo diverse fonti estere, l'ex duchessa potrebbe essersi rifugiata negli United Arab Emirates. Prima della presunta partenza, avrebbe trascorso alcuni giorni sulle French Alps, ospite di amici di lunga data. Alcuni osservatori ritengono che la scelta di un Paese mediorientale non sia casuale: discrezione, assenza di pressioni mediatiche e relazioni consolidate negli anni.
Le vacanze con Eugenie e l'apparizione a Doha
Un'altra pista porta in Qatar. La figlia minore, la principessa Eugenie è stata avvistata a Doha in occasione dell'edizione locale di Art Basel 2026, dove partecipa come direttrice per la galleria Hauser & Wirth. Secondo alcune fonti diplomatiche, Sarah avrebbe trascorso del tempo con la figlia prima di proseguire il suo viaggio. Nessuna fotografia ufficiale, tuttavia, conferma la sua presenza.
Il peso del caso Epstein
A complicare ulteriormente il quadro c'è il riemergere dei presunti legami con Jeffrey Epstein, già condannato per reati sessuali. Il quotidiano britannico Daily Mail riporta che l'ex duchessa starebbe cercando un nuovo team di pubbliche relazioni per ricostruire la propria immagine e pianificare un rientro graduale nella vita pubblica. Anche il magazine Hello! ha citato fonti vicine alla famiglia secondo cui Sarah non avrebbe alcuna intenzione di seguire l'ex marito nel Norfolk: "Gli è stata accanto per anni, ma ora è pronta a spiccare il volo".
Dove andrà ora?
Le opzioni non mancano, ma nessuna è stata confermata. Non si trasferirà con la figlia maggiore, la principessa Beatrice, nella sua casa nelle Cotswolds. Tra le alternative valutate ci sarebbe anche la residenza portoghese di Eugenie in Portugal, soluzione temporanea in attesa di una sistemazione definitiva. Il futuro dell'ex moglie di Andrea appare più incerto che mai. Dopo anni trascorsi nell'ombra ma sempre al fianco dell'ex marito, questa potrebbe essere la prima vera svolta personale.