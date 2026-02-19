l'annuncio della BBC

Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor

E' stato arrestato con l’accusa di abuso d’ufficio legata al caso Epstein. Perquisizioni nel Norfolk e nel Berkshire

19 Feb 2026 - 12:04
Epstein, il principe Andrea alla Bbc: "Mai incontrato Virginia" © Da video

L'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra.

Il comunicato della polizia della Thames Valley, si limita ad affermare di aver "arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l'accusa di abuso d'ufficio" e di stare effettuando "perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk". "L'uomo è attualmente in custodia cautelare", conclude il comunicato, che omette di fornire alcuna generalità "come da linee guida nazionali".

Secondo quanto riporta il Telegraph, sei auto della polizia sono arrivate nella casa dell'ex principe Andrea a Sandringham poco dopo le 8 del mattino locali. La polizia ha valutato le accuse contro di lui emerse dai fascicoli di Jeffrey Epstein, tra cui quelle secondo cui avrebbe condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo quando era inviato commerciale nel Regno Unito. Oggi è anche il 66esimo compleanno dell'ex principe.

