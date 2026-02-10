Caso Epstein, Re Carlo collaborerà con la polizia sul ruolo di Andrea | Verso dimissioni il segretario del gabinetto britannico

Il dipartimento di giustizia avrebbe violato la legge oscurato il nome di almeno sei uomini che, probabilmente, sono implicati nel caso di Jeffrey Epstein. Il fatto è stato reso noto dopo che i deputati americani, Ro Khanna e Thoma Massie, hanno avuto accesso ai documenti non censurati del finanziere pedofilo e, accortosi delle differenze, hanno denunciato l'accaduto. Il democratico e il repubblicano intendono concedere al ministero guidato da Pam Bondi il tempo necessario per rimuovere gli omissis dalle carte, ma non escludono la possibilità di rendere pubblici i sei nomi durante una seduta della Camera, così da poter godere dell'immunità. Uno dei suoi uomini, ha dichiarato Massie, ricoprirebbe una posizione di alto livello in un governo straniero mentre un altro è una personalità di spicco.