Regno Unito, scandalo Epstein: Starmer non si dimette

Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer non si dimette. Il numero 10 di Downing Street ha respinto la richiesta avanzata dal leader laburista scozzese Anas Sarwar dopo le rivelazioni sui legami fra l'ex ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson e Jeffrey Epstein. "Keir Starmer è uno dei soli quattro leader laburisti ad aver vinto le elezioni generali. Ha un chiaro mandato quinquennale da parte del popolo britannico per realizzare il cambiamento, ed è quello che farà", ha affermato un portavoce di Downing Street.