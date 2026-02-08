Gb, si dimette il capo di gabinetto di Starmer
Dopo gli ultimi sviluppi legati agli 'Epstein file' sono montate le polemiche
© Afp
Si è dimesso il capo di gabinetto del premier britannico Keir Starmer, Morgan McSweeney, in seguito alle pressioni per il caso Mandelson. McSweeney è stato indicato da più parti come colui che aveva spinto per la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore degli Stati Uniti. Dopo gli ultimi sviluppi legati agli 'Epstein file' sono montate le critiche verso Starmer e la sua capacità di giudizio proprio sulla nomina di Mandelson alla massima carica diplomatica. Stando a indiscrezioni e ricostruzioni di stampa nel Regno Unito, McSweeney, un amico di Mandelson, pare abbia insistito affinché ottenesse l'incarico.
"Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di dimettermi dal governo. La decisione di nominare Peter Mandelson è stata sbagliata. Ha danneggiato il nostro partito, il nostro Paese e la fiducia nella politica stessa", ha affermato McSweeney nel comunicato con cui annuncia le sue dimissioni da capo di gabinetto del premier Starmer, assumendosì così di fatto la piena responsabilità della nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Usa diventata - con l'evolversi del caso Epstein - un fardello per Downing Street e per il primo ministro Starmer.