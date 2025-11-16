Londra annuncia una stretta radicale sui richiedenti asilo: meno tutele per i rifugiati

Attualmente, coloro che ottengono lo status di rifugiato lo mantengono per cinque anni, dopodiché possono richiedere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e infine la cittadinanza. Ma il ministero degli Interni ha affermato che ridurrà la durata dello status di rifugiato a 30 mesi. Tale protezione sarà "rivista regolarmente" e i rifugiati saranno costretti a tornare nei loro Paesi d'origine una volta ritenuti sicuri, ha aggiunto. Inoltre, si prevede di far attendere 20 anni ai rifugiati a cui viene concesso asilo prima di presentare domanda per poter vivere a lungo termine in Gran Bretagna, invece degli attuali cinque. Il ministro Mahmoud ha definito tali proposte "la più grande revisione della politica di asilo dei tempi moderni".