Media, Gb in trattativa con alleati Ue per inviare militari in Groenlandia

Groenlandia, le basi militari nell'Artico
© Withub
© Withub
Telegraph: "I piani prevedono soldati, navi e aerei per proteggere l'isola"
© Withub
Downing Street sarebbe in trattativa con gli alleati europei per l'invio di una forza militare in Groenlandia per proteggere l'Artico e "alleviare i timori di Donald Trump" sulla sicurezza. Lo scrive il Telegraph. Nei giorni scorsi, i funzionari britannici hanno incontrato i loro omologhi di altri paesi, tra cui Germania e Francia, per dare inizio ai preparativi. I piani, ancora in una fase iniziale, potrebbero prevedere l'impiego di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia dalla Russia e dalla Cina. Le nazioni europee sperano così di convincere Trump ad abbandonare la sua ambizione di annettere l'isola.
I piani per un possibile dispiegamento di truppe britanniche in Groenlandia sono "discussioni di routine". Lo ha affermato la ministra dei Trasporti britannica, Heidi Alexander, a Sky News. L'Artico "sta diventando una regione geopolitica sempre più contesa tra Russia e Cina. Ci si aspetterebbe che parlassimo con tutti i nostri alleati nella Nato su cosa possiamo fare per scoraggiare l'aggressione russa" nell'area, ha spiegato Alexander, facendo riferimento anche all'accordo tra il Regno Unito e la Norvegia per la costruzione di fregate Tipo 26 per "proteggere le nostre infrastrutture critiche sottomarine". "È per questo che abbiamo concordato di effettuare più addestramento congiunto presso i Royal Marines con la Norvegia e di inviare preventivamente alcune delle nostre attrezzature" nel Paese scandinavo, in modo "da poter agire rapidamente se necessario", ha aggiunto Alexander.
© Withub
© Withub
"E' chiaro che spetta esclusivamente alla Groenlandia e alla Danimarca decidere sulle questioni territoriali e di sovranità sulla Groenlandia". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, in un'intervista alla Bild am Sonntag, prima di partire alla volta di Washington, dove domani incontrerà il suo omologo statunitense Marco Rubio per un confronto sull'Ucraina e sulla sicurezza e difesa transatlantica.