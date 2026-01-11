Media, Gb in trattativa con alleati Ue per inviare militari in Groenlandia

I piani per un possibile dispiegamento di truppe britanniche in Groenlandia sono "discussioni di routine". Lo ha affermato la ministra dei Trasporti britannica, Heidi Alexander, a Sky News. L'Artico "sta diventando una regione geopolitica sempre più contesa tra Russia e Cina. Ci si aspetterebbe che parlassimo con tutti i nostri alleati nella Nato su cosa possiamo fare per scoraggiare l'aggressione russa" nell'area, ha spiegato Alexander, facendo riferimento anche all'accordo tra il Regno Unito e la Norvegia per la costruzione di fregate Tipo 26 per "proteggere le nostre infrastrutture critiche sottomarine". "È per questo che abbiamo concordato di effettuare più addestramento congiunto presso i Royal Marines con la Norvegia e di inviare preventivamente alcune delle nostre attrezzature" nel Paese scandinavo, in modo "da poter agire rapidamente se necessario", ha aggiunto Alexander.