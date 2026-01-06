Groenlandia, Trump fa sul serio: il "grande affare" per gli Usa e la trattativa senza consultare la Danimarca

La ricchezza naturale, la posizione strategica per i commerci e per la difesa renderanno sempre di più l'isola artica un fulcro per gli equilibri geopolitici ed economici del mondo. Per questo l'intenzione di Donald Trump sarebbe quella di anticipare i tempi e arrivare a un'intesa militare e politica, da trattare direttamente con il governo della Groenlandia senza nemmeno consultare la Danimarca. Dalla visita di JD Vance alle intensificate attività sull'isola della Cia e della Nsa (National Security Agency), gli Stati Uniti stanno lavorando per creare una crepa tra Nuuk e Copenaghen. E proprio in quello spazio si inserirebbe l'accordo ancora da siglare.