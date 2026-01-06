Ucraina, a Parigi la riunione dei Volenterosi con Zelensky e gli Usa

L'aeronautica militare ucraina ha reso noto che nella notte del 6 gennaio le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina con droni d'attacco Shahed e Gerbera e altri tipi. Lo riporta Rbc Ukraine. L'attacco russo è partito alle 18 del giorno prima. In totale, la Russia ha lanciato 61 droni da: Millerovo, Kursk, Oryol e dalla regione di Donetsk. Circa 40 erano droni da attacco di tipo Shahed.