Ucraina, a Parigi la riunione dei Volenterosi con Zelensky e gli Usa

Trentacinque i Paesi presenti, di cui 27 rappresentati da capi di Stato e di governo, anche Giorgia Meloni. Mentre la guerra sull'uno e l'altro fronte continua
© Ansa
A Parigi una nuova riunione dei Paesi membri del gruppo dei Volenterosi incentrata sul sostegno all'Ucraina. Secondo quanto riferito da fonti dell'Eliseo, alla riunione parteciperanno anche gli Stati Uniti, rappresentati dagli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. In tutto 35 i Paesi presenti, di cui 27 rappresentati da capi di Stato e di governo. Tra questi, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Siamo riusciti in questo esercizio di riconvergenza tra l'Ucraina, l'Europa e l'America", ha fatto sapere l'Eliseo. Mentre la guerra sull'uno e l'altro fronte continua.
Il presidente Emmanuel Macron ha in agenda incontri separati con l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, e con il premier canadese Mark Carney. Alle 15:10 è previsto l'inizio della riunione dei Volenterosi, alla quale seguirà alle 18:45 una conferenza stampa alla quale parteciperanno Macron, Zelensky, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer. I capi di Stato e di governo dovrebbero svelare solo "quello che il segreto militare gli permette di dire", ha fatto sapere l'Eliseo.
L'aeronautica militare ucraina ha reso noto che nella notte del 6 gennaio le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina con droni d'attacco Shahed e Gerbera e altri tipi. Lo riporta Rbc Ukraine. L'attacco russo è partito alle 18 del giorno prima. In totale, la Russia ha lanciato 61 droni da: Millerovo, Kursk, Oryol e dalla regione di Donetsk. Circa 40 erano droni da attacco di tipo Shahed.
Nella notte sono stati ripetutamente dichiarati allarmi antiaerei a Kiev e nella maggior parte delle regioni dell'Ucraina. Oltre che per gli attacchi dei droni russi anche per la minaccia di missili balistici e il decollo di due MiG-31K, che hanno portato a due allerte su larga scala nel Paese. La notte è stata tesa per Kiev e non è trascorsa senza conseguenze. Nel distretto di Obolonskyi, una struttura medica privata è stata danneggiata da un attacco di droni russi, costringendo i pazienti a evacuare.
Sull'altro fronte, anche la Russia denuncia pesanti raid di Kiev sul suo territorio. Nella notte le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 129 droni ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "La scorsa notte, sono stati sventati i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando 129 droni di tipo aereo diretti contro obiettivi situati nel territorio della Federazione russa", si legge nella nota.