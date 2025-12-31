Il messaggio di fine anno di Zelensky: "Crediamo nella pace, lottiamo per essa"

"Andiamo avanti insieme, portando con noi ciò che ci sostiene"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio di fine anno, ha rappresentato che gli ucraini credono "nella pace, combattiamo per essa e lavoriamo per realizzarla". "Quest'anno è stato reso possibile dai nostri difensori - coloro che lo hanno preservato non solo per l'Ucraina, ma per tutti coloro che amano la libertà e la dignità", ha osservato Zelensky.
"Andiamo avanti insieme, portando con noi ciò che ci sostiene: l'esperienza e la memoria, la lingua madre, la speranza e la fede. Ci accompagnano la capacità di agire insieme e l'umanità - ciò che rimane, nonostante tutto", ha proseguito il leader ucraino. "Crediamo nella pace, lottiamo per essa e lavoriamo affinché diventi realtà. Buon anno nuovo, cari ucraini", ha concluso il presidente ucraino.