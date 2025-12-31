Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Ucraina

Il messaggio di fine anno di Zelensky: "Crediamo nella pace, lottiamo per essa"

"Andiamo avanti insieme, portando con noi ciò che ci sostiene"

31 Dic 2025 - 16:15
© X

© X

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio di fine anno, ha rappresentato che gli ucraini credono "nella pace, combattiamo per essa e lavoriamo per realizzarla". "Quest'anno è stato reso possibile dai nostri difensori - coloro che lo hanno preservato non solo per l'Ucraina, ma per tutti coloro che amano la libertà e la dignità", ha osservato Zelensky.
 

Visualizza il post su Twitter

"Andiamo avanti insieme, portando con noi ciò che ci sostiene: l'esperienza e la memoria, la lingua madre, la speranza e la fede. Ci accompagnano la capacità di agire insieme e l'umanità - ciò che rimane, nonostante tutto", ha proseguito il leader ucraino. "Crediamo nella pace, lottiamo per essa e lavoriamo affinché diventi realtà. Buon anno nuovo, cari ucraini", ha concluso il presidente ucraino.

Ti potrebbe interessare

volodymyr zelensky
zelensky
ucraina

Sullo stesso tema