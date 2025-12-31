Il messaggio di fine anno di Zelensky: "Crediamo nella pace, lottiamo per essa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio di fine anno, ha rappresentato che gli ucraini credono "nella pace, combattiamo per essa e lavoriamo per realizzarla". "Quest'anno è stato reso possibile dai nostri difensori - coloro che lo hanno preservato non solo per l'Ucraina, ma per tutti coloro che amano la libertà e la dignità", ha osservato Zelensky.

