Russia, mostrato il video di un drone che avrebbe attaccato la residenza di Putin

Nelle immagini un militare ha spiegato che è stato abbattuto durante l'attacco terroristico

31 Dic 2025 - 11:59

Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrano i rottami di uno dei droni presumibilmente diretti la notte tra il 28 e il 29 dicembre alla residenza di Putin nella regione di Novgorod. Nel video un militare spiega che si tratta di un "drone ucraino "Chaklun-V", abbattuto durante l'attacco terroristico da parte del regime di Kiev" e specifica che "portava 6 chili di esplosivo, con diverse componenti per arrecare danno". 

Secondo quanto dichiarato dal ministero della Difesa russo, come riporta Tass, le forze armate ucraine avrebbero inviato 91 droni per attaccare la residenza del presidente russo. I velivoli sarebbero stati avvistati nelle regioni di Bryansk, Smolensk, Tver e Novgorod.  

"L'affermazione della Russia secondo cui l'Ucraina avrebbe recentemente preso di mira siti governativi chiave in Russia è una deliberata distrazione. Mosca mira a ostacolare i reali progressi verso la pace dell'Ucraina e dei suoi partner occidentali". Lo scrive su X l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas. "Nessuno dovrebbe accettare affermazioni infondate da parte dell'aggressore che ha preso di mira indiscriminatamente le infrastrutture e i civili ucraini dall'inizio della guerra", conclude Kallas.

