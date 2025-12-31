Blackout vicino a Mosca durante raid di droni: migliaia senza luce

Una stima più elevata arriva invece dall’agenzia ucraina Ukrinform che, citando video apparsi sui media russi, ha scritto sul social X che i disagi avrebbero interessato circa 600.000 residenti. La compagnia elettrica Rosseti ha comunicato di essere impegnata nel ripristino del servizio, spiegando che l’interruzione è avvenuta "a seguito di uno spegnimento automatico in una sottostazione ad alta tensione". Dal canto suo, il ministero della Difesa russo ha reso noto, secondo quanto riferito dall’agenzia Tass, che tra le 20 e le 23, ora di Mosca, sono stati "intercettati e distrutti" 27 droni ucraini diretti verso diverse regioni della Federazione, tra cui quella della capitale e le aree di Kaluga, Belgorod, Kursk e Tula.