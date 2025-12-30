Agenti dei servizi di sicurezza russi hanno impedito un'esplosione in una sezione del sistema di distribuzione del gas nella Repubblica Cabardino-Balcanica, nella Russia caucasica, uccidendo un sabotatore ucraino. "Il Servizio di Sicurezza Federale ha sventato un atto di sabotaggio organizzato dai servizi speciali ucraini", ha riferito il centro relazioni pubbliche dell'FSB. "Grazie a queste misure, è stato identificato un residente di Nalchik che, su istruzioni del suo supervisore, stava progettando di far saltare in aria una sezione del sistema di distribuzione del gas della repubblica", ha aggiunto.