Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
voleva compiere un attentato

Russia, sabotatore ucraino ucciso dai servizi di sicurezza russi

30 Dic 2025 - 15:12
© -afp

© -afp

Agenti dei servizi di sicurezza russi hanno impedito un'esplosione in una sezione del sistema di distribuzione del gas nella Repubblica Cabardino-Balcanica, nella Russia caucasica, uccidendo un sabotatore ucraino. "Il Servizio di Sicurezza Federale ha sventato un atto di sabotaggio organizzato dai servizi speciali ucraini", ha riferito il centro relazioni pubbliche dell'FSB. "Grazie a queste misure, è stato identificato un residente di Nalchik che, su istruzioni del suo supervisore, stava progettando di far saltare in aria una sezione del sistema di distribuzione del gas della repubblica", ha aggiunto.

russia