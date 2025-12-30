Zelensky: "L'Ucraina non può vincere senza il supporto degli Usa" | "Non mi fido di Putin, non vuole davvero la pace"

Il presidente ucraino: "Non possiamo andarcene dai territori contesi, ci vivono 300mila persone". Esplosioni nelle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa
L'Ucraina non può vincere la guerra senza il supporto degli Stati Uniti. Lo ha ribadito il presidente Volodymyr Zelensky, dicendosi convinto che Donald Trump stia lavorando a un accordo di pace. Dopo aver bollato come "classiche bugie dei russi" le notizie sul presunto raid con 91 droni contro una residenza di Vladimir Putin, il presidente ucraino ha dichiarato di non fidarsi del leader russo. "Non credo voglia la pace. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della pressione di Trump tramite sanzioni e dialogo".
I territori in Ucraina che la Russia vorrebbe annettere "sono il nodo principale" da sciogliere per arrivare alla pace, ha affermato poi Zelensky. "Su questo le nostre opinioni sono diverse da quelle della Russia. Non da quelle degli Stati Uniti: Donald Trump sta cercando di trovare un compromesso. Non possiamo semplicemente andarcene. È contro la legge internazionale e ci vivono 300mila persone".
Nella notte impianto industriale è stato danneggiato da esplosioni a Zaporizhzhia. Un'altra esplosione è stata segnalata anche a Odessa. In entrambe le regioni ucraine era scattato l'allarme antiaereo.