Zelensky: "L'Ucraina non può vincere senza il supporto degli Usa" | "Non mi fido di Putin, non vuole davvero la pace"

L'Ucraina non può vincere la guerra senza il supporto degli Stati Uniti. Lo ha ribadito il presidente Volodymyr Zelensky, dicendosi convinto che Donald Trump stia lavorando a un accordo di pace. Dopo aver bollato come "classiche bugie dei russi" le notizie sul presunto raid con 91 droni contro una residenza di Vladimir Putin, il presidente ucraino ha dichiarato di non fidarsi del leader russo. "Non credo voglia la pace. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della pressione di Trump tramite sanzioni e dialogo".