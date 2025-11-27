La Germania ha un piano "segreto" di guerra contro la Russia: cosa prevede e quanto è fattibile

Anche la tempistica non è casuale. In un momento in cui gli Stati Uniti, stanchi della loro sovraesposizione su più fronti globali, tentano di congelare la guerra in Ucraina negoziando con la Russia, l'Europa è chiamata a fare la sua parte. Non solo tramite un riarmo che segnala la volontà statunitense di appaltare a noi parte della difesa del continente, ma anche attraverso atteggiamenti e pressioni che dissuadano Mosca da eventuali colpi di testa (o di mano). La propaganda, oramai l'abbiamo capito, è parte integrante di ogni conflitto. Non a caso le fasi che precedono i negoziati o le offensive sono piene zeppe di retorica e minacce. Funzionari tedeschi e ufficiali della Nato hanno ad esempio avvertito che la Russia potrebbe essere in grado (anzi, intenzionata) a colpire l'Europa entro due o cinque anni. Altamente improbabile sul piano tecnico, ma estremamente significativo per tenere compatto e preparato il versante interno.