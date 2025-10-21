Ucraina, bloccate a soffrire la fame sulle "isole della morte": il caso delle truppe russe sul fiume Dnepr

Il massiccio impiego di droni, il costante fuoco di artiglieria e le incursioni notturne hanno trasformato la zona alluvionale del Dnepr in uno dei campi di battaglia più pericolosi, dove l'avanzamento si misura in metri e la sopravvivenza spesso dipende dalla furtività e dalla tempistica. Secondo l'intelligence ucraina, almeno 5.100 soldati russi sono morti nel delta del fiume da inizio anno. Si segnalano anche casi di morti per fame a causa della scarsità di cibo. "I prigionieri catturati di recente dai nostri soldati sulle isole ci hanno detto che era impossibile procurare loro cibo e acqua potabile e che erano costretti a bere dal fiume", ha detto il colonnello Alexander Zavtonov del 30esimo Corpo della Marina ucraina. "L'offensiva russa viene condotta in piccoli gruppi, cercando di nascondere la propria presenza: una tattica non utilizzata all'inizio della guerra", ha invece sottolineato Oksana Kuzan, capo del Dipartimento analitico del Centro ucraino per la Sicurezza e la Cooperazione. Aoltre ai rifornimenti alimentari, le unità russe rimaste bloccate sulle isole del delta del Dnepr stanno riscontrando seri problemi anche di munizioni e rotazione.