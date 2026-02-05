Bill Gates: "Mi pento di ogni minuto trascorso con Epstein" | L'ex moglie Melinda: "Giustizia per le vittime"

Le nuove foto dall'archivio Epstein pubblicate dai dem americani
Il patron di Microsoft fa mea culpa ma precisa: "Non sono mai stato sull'isola del finanziere. L'e-mail sulle malattie sessualmente trasmissibile è falsa"
"Mi pento per ogni singolo minuto" trascorso con Jeffrey Epstein. A dirlo è il patron di Microsoft Bill Gates, il cui nome compare in numerose e-mail e documenti appartenuti al miliardario pedofilo e resi pubblici dal dipartimento della Giustizia statunitense. Gates, intervistato dalla rete televisiva statunitense Npr, ha però sottolineato di non aver nulla di cui rimproverarsi, mentre l'ex moglie Melinda lo ha invitato a spiegare quali fossero esattamente i suoi rapporti con Epstein. Che sono stati, peraltro, uno dei motivi del loro divorzio, avvenuto nel 2021, dopo quasi 30 anni di matrimonio.
"Mi pento di ogni singolo minuto trascorso con lui. Me ne pento e mi scuso", ha detto Gates a Npr, aggiungendo di essere "una delle tante persone che oggi si pentono di averlo mai incontrato". Il fondatore di Microsoft ha tuttavia sottolineato di aver frequentato Epstein solo a cena, di non aver mai visitato la sua isola e di "non aver incontrato donne" per suo tramite.
"Non sono mai andato sull'isola, non ho mai incontrato donne", si è difeso Gates in un'altra, recente, intervista rilasciata a 9 News Australia. "Più cose verranno fuori, più sarà chiaro che, sebbene il mio sia stato un errore, non ho nulla a che fare con certi comportamenti", ha detto il fondatore di Microsoft. Il quale, inoltre, ha bollato come "falsa" l'e-mail in cui Epstein in cui faceva riferimento a sue presunte malattie sessualmente trasmissibili. In quella missiva, riportata nei giorni scorsi dalle testate giornalistiche mondiali, Epstein si vantava di aver aiutato "Bill" a procurarsi dei farmaci per "rimediare alle conseguenze dei suoi rapporti sessuali con delle ragazze russe". Gates, in proposito, ha sottolineato come la mail "non sia mai stata spedita: è falsa, quindi non so cosa pensasse di farne".
Non solo Bill. A parlare in queste ore è anche Melinda French, ex moglie del fondatore di Microsoft. "Penso a quelle ragazze e dico: 'Oh mio Dio, come può essere successa una cosa del genere?'. È qualcosa di straziante. Ricordo di aver avuto la loro età, ricordo le mie figlie a quell'età. Spero che abbiano giustizia", ha detto in un'intervista a Npr. E sui rapporti tra l'ex marito ed Epstein, dice: "Ogni volta che certi dettagli emergono per me è difficile, perché riportano alla mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio. Sono così felice di essere lontana da tutto il fango che c'era", ha sottolineato Melinda, che ha anche abbandonato la fondazione che aveva con Gates.