Bill Gates: "Mi pento di ogni minuto trascorso con Epstein" | L'ex moglie Melinda: "Giustizia per le vittime"

Non solo Bill. A parlare in queste ore è anche Melinda French, ex moglie del fondatore di Microsoft. "Penso a quelle ragazze e dico: 'Oh mio Dio, come può essere successa una cosa del genere?'. È qualcosa di straziante. Ricordo di aver avuto la loro età, ricordo le mie figlie a quell'età. Spero che abbiano giustizia", ha detto in un'intervista a Npr. E sui rapporti tra l'ex marito ed Epstein, dice: "Ogni volta che certi dettagli emergono per me è difficile, perché riportano alla mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio. Sono così felice di essere lontana da tutto il fango che c'era", ha sottolineato Melinda, che ha anche abbandonato la fondazione che aveva con Gates.