Caso Epstein, il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica nuove carte

Il Dipartimento di Giustizia pubblica nuovi documenti su Jeffrey Epstein. Lo annuncia il viceministro Todd Blanche che parla di 3 milioni di pagine pubblicate nella giornata di oggi, inclusi 2.000 video. L'ex finanziere è morto suicida in prigione nel 2019 dopo essere stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e traffico internazionale di minori. In teoria, l'Epstein Files Transparency Act, firmato da Trump il 19 novembre, obbligava il dipartimento di Giustizia a rendere pubblici i propri documenti su Epstein entro 30 giorni dalla firma della legge. Il dipartimento ha dichiarato in un atto depositato in tribunale all'inizio di questo mese che erano state rilasciate solo 125.575 pagine di documenti e che milioni di altre erano ancora in sospeso. Funzionari del dipartimento di Giustizia hanno affermato che il ritardo nella pubblicazione completa dei file è dovuto all'enorme quantità di documenti e alla necessità di oscurare i nomi delle vittime.