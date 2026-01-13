Logo Tgcom24
La lettera a James Comer

Caso Epstein, media: "Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare"

"Verso una battaglia legale, possibile accusa di oltraggio al Congresso"

13 Gen 2026 - 19:56
© ansa

© ansa

Bill e Hillary Clinton hanno rifiutato di testimoniare nell'ambito dell'indagine alla Camera su Jeffrey Epstein, in sfida alle minacce di oltraggio al Congresso avanzate dal repubblicano James Comer. "Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, per i suoi principi e per il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze. Per noi è arrivato quel momento", affermano Bill e Hillary Clinton in una lettera a Comer riportata dal New York Times.

"Punite chi ritenete un nemico"

 "Siamo certi che qualsiasi persona ragionevole, all'interno o fuori dal Congresso, si renderà conto che state cercando di punire chi ritenete un nemico e proteggere chi ritenete amici", mettono ancora in evidenza ribadendo di aver fornito spontaneamente dichiarazioni sotto giuramento a Comer. L'ex presidente e sua moglie prevedono che Comer darà indicazione alla commissione di sorveglianza di avviare una "procedura di oltraggio al Congresso" nei loro confronti e si aspettano che saranno pubblicate foto "irrilevanti risalenti a decenni fa nella speranza di metterci in imbarazzo". 

