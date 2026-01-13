Caso Epstein, media: "Bill e Hillary Clinton rifiutano di testimoniare"

Bill e Hillary Clinton hanno rifiutato di testimoniare nell'ambito dell'indagine alla Camera su Jeffrey Epstein, in sfida alle minacce di oltraggio al Congresso avanzate dal repubblicano James Comer. "Ogni persona deve decidere quando ha visto o sopportato abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, per i suoi principi e per il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze. Per noi è arrivato quel momento", affermano Bill e Hillary Clinton in una lettera a Comer riportata dal New York Times.