Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia Usa pubblica altri 11mila documenti | "Trump volò otto volte con l'ex finanziere"

Il messaggio di posta elettronica, parte di una conversazione che ha per oggetto "Re: Epstein flight records", specifica che in quattro occasioni Donald Trump viene registrato in voli "in cui era anche presente (Ghislaine) Maxwell", l'ex compagna di Epstein, condannata a 20 anni di carcere per adescamento di minori e altri reati commessi con lui o per suo conto. In un volo del 1993, prosegue la mail - in cui mittente e destinatario sono oscurati -, Trump ed Epstein sono "gli unici due passeggeri" e in un altro, i due sono accompagnati da una persona "di 20 anni". L'assistente procuratore dà inoltre conto di viaggi in cui Trump sarebbe stato accompagnato, tra gli altri, dalla seconda moglie Marla Maples e la comune figlia Tiffany Trump, nonché da Eric Trump, figlio avuto dalla prima moglie Ivana.