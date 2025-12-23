Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia Usa pubblica altri 11mila documenti | "Trump volò otto volte con l'ex finanziere"

In uno degli spostamenti col jet privato dell'ex finanziere, lui e il presidente Usa erano "accompagnati da una 20enne"
© Ansa
Il dipartimento di Giustizia americano ha pubblicato altri 11mila documenti del fascicolo collegato alle indagini sull'ex finanziere Jeffrey Epstein. La nuova serie, riferisce la Cnn, comprende documenti di testo, foto e video, verbali giudiziari, ritagli di giornale e documenti dell'Fbi. Secondo una prima analisi, è il dossier più ampio mai pubblicato finora e include anche verbali relativi alla morte di Epstein nel 2019 mentre era sotto custodia federale. Nei documenti emergono altri dettagli sul rapporto tra Epstein e il presidente americano Donald Trump, il cui nome compare "in otto voli con l'ex finanziere". In uno, erano "accompagnati da una 20enne".
Tra il 1993 e il 1996, il presidente Trump ha viaggiato per otto volte a bordo del jet privato di Epstein, l'ex finanziere morto suicida in carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e traffico internazionale di minori. È quanto si evince da una mail inserita nell'ultima serie di documenti pubblicati dal dipartimento di Giustizia. Il presidente "ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto fosse noto in precedenza", si legge in una mail inviata l'8 gennaio 2020 da un "assistente procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York", il cui nome è stato oscurato.
Il messaggio di posta elettronica, parte di una conversazione che ha per oggetto "Re: Epstein flight records", specifica che in quattro occasioni Donald Trump viene registrato in voli "in cui era anche presente (Ghislaine) Maxwell", l'ex compagna di Epstein, condannata a 20 anni di carcere per adescamento di minori e altri reati commessi con lui o per suo conto. In un volo del 1993, prosegue la mail - in cui mittente e destinatario sono oscurati -, Trump ed Epstein sono "gli unici due passeggeri" e in un altro, i due sono accompagnati da una persona "di 20 anni". L'assistente procuratore dà inoltre conto di viaggi in cui Trump sarebbe stato accompagnato, tra gli altri, dalla seconda moglie Marla Maples e la comune figlia Tiffany Trump, nonché da Eric Trump, figlio avuto dalla prima moglie Ivana.