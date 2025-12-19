Caso Epstein, nuovi sms e foto: anche un piede di ragazza con citazione di "Lolita"

A poche ore dalla scadenza per la pubblicazione dei file su Jeffrey Esptein i democratici della Commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso altre cinque fotografie provenienti dalla proprietà di Epstein. Le immagini, pubblicate senza ulteriore contesto dai membri della commissione, includono un passaporto ucraino con indicazione di sesso femminile, il filosofo e linguista Noam Chomsky su un aereo con Epstein e Bill Gates in posa per una foto con una donna il cui volto è stato oscurato dai Democratici della commissione. Un'altra fotografia mostra il piede di una donna con scritta sopra una citazione di "Lolita", il romanzo di Vladimir Nabokov che racconta l'ossessione sessuale di un intellettuale per una ragazza di 12 anni.