Caso Epstein, giudice di New York ordina pubblicazione materiali del gran giurì

Un giudice federale di New York ha accolto una richiesta presentata dal dipartimento della Giustizia per rendere disponibili al pubblico tutti i materiali relativi alle indagini svolte dal gran giurì nei confronti del finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e traffico internazionale di minori. La notizia arriva il giorno dopo la pubblicazione di una ordinanza arrivata da un tribunale separato per la pubblicazione dei materiali relativi a Ghislaine Maxwell, ex compagna e collaboratrice di Epstein. Nella sentenza il giudice Richard Berman ha fatto riferimento alla legge approvata il mese scorso dal Congresso per far pubblicare al dipartimento tutta la documentazione in suo possesso relativa al caso Epstein.