Mondo
DOPO ATTO FIRMATO DA TRUMP

Usa, giudice Florida ordina diffusione documenti caso Epstein

05 Dic 2025 - 23:13
© ansa

© ansa

Un giudice federale della Florida ha ordinato la pubblicazione delle trascrizioni della giuria sui casi di traffico sessuale di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, citando la legge federale recentemente promulgata che annulla le tradizionali tutele in materia di segretezza. Lo riporta il "Guardian". Il giudice distrettuale statunitense Rodney Smith ha stabilito che l'Epstein Files Transparency Act, firmato il mese scorso da Donald Trump, annulla le norme federali che vietano la divulgazione dei materiali della giuria. 

