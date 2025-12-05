Usa, giudice Florida ordina diffusione documenti caso Epstein

Un giudice federale della Florida ha ordinato la pubblicazione delle trascrizioni della giuria sui casi di traffico sessuale di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, citando la legge federale recentemente promulgata che annulla le tradizionali tutele in materia di segretezza. Lo riporta il "Guardian". Il giudice distrettuale statunitense Rodney Smith ha stabilito che l'Epstein Files Transparency Act, firmato il mese scorso da Donald Trump, annulla le norme federali che vietano la divulgazione dei materiali della giuria.