Usa, i dem pubblicano nuove foto di Trump dall'archivio di Epstein | Altro guaio per il tycoon: arriva la causa contro la Ballroom

Uno degli scatti mostra una ciotola di preservativi con una caricatura del volto del presidente Usa. Intanto, il National Trust chiede a un giudice di bloccare la costruzione della nuova sala da ballo della Casa Bianca
I dem della commissione di vigilanza della Camera Usa hanno pubblicato 19 foto dagli archivi dell'eredità di Jeffrey Epstein che mostrano diversi personaggi influenti legati al defunto finanziere pedofilo, tra cui Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson e altri. Una delle immagini mostra una ciotola di preservativi con una caricatura del volto del presidente americano con la scritta "Preservativo Trump 4,50 dollari". Ogni preservativo riporta l'immagine della faccia del tycoon con il testo "Sono enorme!". In un'altra si vede Trump con sei donne con collane di fiori, i cui volti sono stati oscurati.
Altre includono Steve Bannon e Epstein mentre si scattano una foto davanti a uno specchio; Bill Clinton con Epstein, Maxwell e un'altra coppia; Bill Gates con l'ex principe Andrew. Nelle foto compaiono anche l'ex presidente di Harvard Larry Summers e l'avvocato Alan Dershowitz. Nessuna delle immagini diffuse, scrive la Cnn, mostra comportamenti sessuali inappropriati né si ritiene ritragga ragazze minorenni. Non è immediatamente chiaro quando o dove siano state scattate, né da chi.
Non solo le foto con Epstein. Trump deve far fronte a un'altra "grana". Il National Trust, organizzazione incaricata dal Congresso Usa di contribuire alla conservazione degli edifici storici, ha chiesto a un giudice di bloccare i lavori di costruzione della nuova Ballroom della Casa Bianca voluta dal presidente americano, sostenendo che il progetto è illegale e incostituzionale ed è stato avviato senza attendere gli esami delle commissioni di revisione federali.
La causa presentata presso la Corte federale per il Distretto di Columbia rappresenta la prima importante sfida legale all'ampliamento di 8.400 metri quadrati pianificato da Trump per il nuovo Salone delle feste della Casa Bianca, per il quale è stata abbattuta a ottobre la storica East Wing. "Nessun presidente è legalmente autorizzato a demolire parti della Casa Bianca senza alcuna revisione, né il presidente Trump, né il presidente Joe Biden, né nessun altro", si legge nella denuncia.