Epstein, i dem annunciano un'azione legale contro il dipartimento della Giustizia

Sul caso Epstein, il leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha annunciato la presentazione di una risoluzione per costringere il Senato ad avviare un'azione legale contro il dipartimento di Giustizia per non avere reso pubblici tutti i documenti relativi. E parla di una "palese violazione della legge nel rifiuto di rendere pubblici i documenti completi" sulla vicenda, come scrive sui social media. "Il popolo americano - aggiunge il leader dem - merita piena trasparenza e i senatori democratici useranno ogni strumento a nostra disposizione per garantirla. Non si può permettere a questa amministrazione di nascondere la verità".