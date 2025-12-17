Caso Epstein, Ghislaine Maxwell chiede di cancellare la condanna negli Usa

Ghislaine Maxwell ha chiesto a un giudice di annullare la condanna nei suoi confronti, sostenendo che elementi emersi successivamente dimostrerebbero che non le e' stato garantito un processo equo. L'ex compagna e collaboratrice di Jeffrey Epstein, secondo quanto riporta The Hill, ha depositato un ricorso per contestare la propria detenzione e sta portando avanti la difesa senza assistenza legale. Si tratta di un'iniziativa che viene considerata con limitate possibilita' di successo, ma che, qualora accolta, potrebbe aprire la strada a un nuovo procedimento. Maxwell afferma che le nuove prove derivano da azioni legali avviate contro l'Fbi, istituti finanziari e gli eredi di Epstein, oltre che da deposizioni giurate, documenti resi pubblici e altre "fonti verificate".