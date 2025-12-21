File Epstein, il dipartimento di Giustizia Usa ripubblica 119 pagine senza omissis

Negli Usa, il dipartimento di Giustizia ha ripubblicato 119 pagine dei file Epstein. Si tratta di documenti relativi al caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell a New York per traffico sessuale. Diffondendo il materiale, il dipartimento afferma che ora le "censure" sono "minime" dopo gli attacchi ricevuti dai democratici e da una parte dei repubblicani. "Documenti e foto continueranno a essere esaminati in conformità con la legge e con la massima cautela nei confronti delle vittime e delle loro famiglie", ha dichiarato il dipartimento in un post su X. Venerdì le 119 pagine erano state completamente censurate.