Mondo
CASO CONTRO MAXWELL

File Epstein, il dipartimento di Giustizia Usa ripubblica 119 pagine senza omissis

21 Dic 2025 - 18:46
© Tgcom24

© Tgcom24

Negli Usa, il dipartimento di Giustizia ha ripubblicato 119 pagine dei file Epstein. Si tratta di documenti relativi al caso del 2021 contro Ghislaine Maxwell a New York per traffico sessuale. Diffondendo il materiale, il dipartimento afferma che ora le "censure" sono "minime" dopo gli attacchi ricevuti dai democratici e da una parte dei repubblicani. "Documenti e foto continueranno a essere esaminati in conformità con la legge e con la massima cautela nei confronti delle vittime e delle loro famiglie", ha dichiarato il dipartimento in un post su X. Venerdì le 119 pagine erano state completamente censurate. 

