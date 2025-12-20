Logo Tgcom24
i file mancanti sono stati disponibili poche ore

Caso Epstein, oltre alla foto di Trump scomparsi altri 16 documenti

20 Dic 2025 - 23:53
© -afp

Almeno 16 documenti sono scomparsi dalla pagina web del Dipartimento di giustizia dedicata al caso di Jeffrey Epstein, tra cui una fotografia che ritrae Donald Trump. Lo riporta l'Associated Press sottolineando che i file mancanti erano disponibili venerdì, subito dopo la divulgazione, e non più accessibili oggi. Tra questi, immagini di dipinti raffiguranti donne nude, una che mostrava serie di fotografie su una credenza e all'interno di un cassetto. Proprio qui si sarebbe trovato lo scatto che ritraeva Trump, insieme a Epstein, Melania e Ghislaine Maxwell che i democratici hanno sostenuto sia stata eliminata.

