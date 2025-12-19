Caso Epstein, il Dipartimento di Giustizia pubblica file e foto

Il Dipartimento ha inoltre organizzato i file all’interno di quella che viene definita una "biblioteca completa su Epstein". I documenti sono suddivisi in diverse sezioni: atti giudiziari relativi ai procedimenti penali e civili, materiali diffusi in applicazione della legge approvata dal Congresso e firmata da Donald Trump, documenti rilasciati a seguito di richieste di accesso agli atti pubblici e carte provenienti dalla commissione di sorveglianza della Camera dei rappresentanti.