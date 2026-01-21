Caso Epstein, la Camera Usa avvia un procedimento contro i Clinton

La ex compagna e collaboratrice del finanziere Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell sarà ascoltata in una deposizione davanti alla Commissione per la supervisione e la riforma del governo della Camera il 9 febbraio. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione James Comer. L'annuncio è arrivato durante l'esame di misure di oltraggio al Congresso nei confronti di Bill e Hillary Clinton, che si sono rifiutati di ottemperare alle citazioni in giudizio per presentarsi alle deposizioni programmate la scorsa settimana, nell'ambito dell'indagine della Commissione sul caso Epstein. Il team legale di Maxwell ha già anticipato che lei avrebbe invocato il Quinto emendamento (il diritto di rimanere in silenzio, ndr) rifiutandosi di collaborare alle domande dei parlamentari.