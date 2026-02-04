Epstein: "Trump una cattiva persona, nessuna cellula decente nel suo corpo"
Dai nuovi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia emergono dettagli sui presunti legami tra il tycoon e l'ex finanziere
© Ansa
"Ricordo di averti detto che ho incontrato persone davvero cattive, ma nessuna peggiore di Trump, non c'è nessuna cellula decente nel suo corpo. Quindi sì, è pericoloso". A dirlo, o meglio a scriverlo, è Jeffrey Epstein in uno scambio di email con l'ex segretario al Tesoro statunitense Larry Summers. Lo scambio, citato dal Telegraph, risalirebbe al febbraio 2017 e sarebbe contenuto nei documenti sull'ex finanziere morto suicida in carcere pubblicati dal Dipartimento di Giustizia.
L'ex moglie di Bill Gates: "È straziante"
Nelle pagine pubblicate emerge a più riprese anche il nome di Bill Gates. La ex moglie del fondatore di Microsoft, Melissa French Gates, si è detta dispiaciuta per le vittime del pedofilo: "È qualcosa di straziante. Ricordo di aver avuto l'età di quelle ragazze, ricordo le mie figlie a quell'età. Per me è personalmente difficile ogni volta che emergono dettagli. Mi riportano in mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio". A chi le chiedeva come la facessero sentire i recenti dettagli sul suo ex marito, ovvero che sarebbe rimasto contagiato da una malattia venerea dopo essere andato a letto con ragazze russe, French Gates ha risposto: "Tristezza, un'incredibile tristezza".
La maggior parte degli averi di Epstein alla fidanzata
Secondo quanto riportato dal New York Times che cita le carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia, due giorni prima di togliersi la vita Jeffrey Epstein aveva firmato un documento in cui lasciava la maggior parte dei suoi averi, un totale di 100 milioni, alla sua fidanzata dell'epoca. Il documento rivela che Epstein stava pensando di sposare la fidanzata Karyna Shuliak, alla quale voleva regalare un diamante da 33 carati. Il documento - chiamato 1953 Trust in riferimento alla data di nascita di Epstein - menzionava altre 40 persone come possibili beneficiarie.