Epstein: "Trump una cattiva persona, nessuna cellula decente nel suo corpo"

Nelle pagine pubblicate emerge a più riprese anche il nome di Bill Gates. La ex moglie del fondatore di Microsoft, Melissa French Gates, si è detta dispiaciuta per le vittime del pedofilo: "È qualcosa di straziante. Ricordo di aver avuto l'età di quelle ragazze, ricordo le mie figlie a quell'età. Per me è personalmente difficile ogni volta che emergono dettagli. Mi riportano in mente momenti molto, molto dolorosi del mio matrimonio". A chi le chiedeva come la facessero sentire i recenti dettagli sul suo ex marito, ovvero che sarebbe rimasto contagiato da una malattia venerea dopo essere andato a letto con ragazze russe, French Gates ha risposto: "Tristezza, un'incredibile tristezza".