Jeffrey Epstein, le vittime: "Noi esposte nelle carte, nascosti i nomi di chi ha abusato"

I bagni di Bill Clinton, le cene con Mick Jagger: le immagini
© Tgcom24
© Tgcom24
Dai documenti emergerebbe, inoltre, che Maxwell avrebbe scritto a un indirizzo email associato a Clinton: "Sei un vero stallone". Le carte includerebbero anche un'accusa di stupro nei confronti di Trump: la donna avrebbe avviato negli anni diverse azioni legali per poi però tornare indietro e ritirarle
© Department Of Justice
Venti vittime di Jeffrey Epstein hanno criticato la pubblicazione dei documenti dell'ex finanziere, molti dei quali espongono i loro nomi "mentre proteggono quelli degli uomini che hanno abusato di loro". Le carte "vengono presentate come un atto di trasparenza, ma in realtà non fanno altro che esporre le vittime", hanno denunciato.
Sei "un vero stallone", "molto dotato". È il messaggio che Ghislaine Maxwell avrebbe inviato a un indirizzo email associato a Bill Clinton, secondo quanto riportato da Axios citando i documenti di Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Non è chiaro se Maxwell si rivolgesse all'ex presidente o a un suo collaboratore: il nome infatti non è visibile dalle carte. Bill Clinton ha negato per anni di usare l'email e ripetutamente veniva citato in terza persona nelle email spedite dall'account a cui avrebbe scritto Maxwell.
I documenti su Epstein includerebbero anche un'accusa di stupro nei confronti di Donald Trump: la donna avrebbe avviato negli anni diverse azioni legali per poi però tornare indietro e ritirarle, l'ultima delle quali prima delle elezioni del 2016. Lo riporta Cnn citando un documento dell'Fbi in cui vengono descritti nel dettaglio i presunti abusi subiti dalla donna, identificata con un generico Jane Doe. Nel file Epstein si descriverebbe "arrabbiato perché era stato Trump a togliere la verginità a Doe".
© Tgcom24
© Tgcom24
Fra i documenti relativi a Epstein ci sarebbe anche uno scambio di email fra Melania Trump e Maxwell circa due anni prima che la First Lady divenisse la terza moglie di Trump. Lo riportano i media americani. Melania nella missiva si direbbe contenta di poter incontrare Maxwell a Palm Beach.