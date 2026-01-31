Jeffrey Epstein, le vittime: "Noi esposte nelle carte, nascosti i nomi di chi ha abusato"

Sei "un vero stallone", "molto dotato". È il messaggio che Ghislaine Maxwell avrebbe inviato a un indirizzo email associato a Bill Clinton, secondo quanto riportato da Axios citando i documenti di Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Non è chiaro se Maxwell si rivolgesse all'ex presidente o a un suo collaboratore: il nome infatti non è visibile dalle carte. Bill Clinton ha negato per anni di usare l'email e ripetutamente veniva citato in terza persona nelle email spedite dall'account a cui avrebbe scritto Maxwell.