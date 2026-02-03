Epstein files, spunta un figlio segreto dell'ex finanziere

Jeffrey Epstein potrebbe aver avuto un figlio tenuto segreto tutto questo tempo. È quanto emerge nelle milioni di pagine pubblicate dipartimento di Giustizia sul caso dell'ex finanziere che, ora, ha ufficialmente oltrepassato l'oceano arrivando in Europa. Stando a quanto emerge dal New York Post, a "fare la spia" di questo presunto figlio sarebbe stata Sarah Ferguson, l'ex moglie di Andrea Mounbatten-Windsor (il fratello di re Carlo), che in due email datate 21 settembre 2011 scrive: "Ho saputo dal Duca che hai avuto un maschietto. Anche se non ci siamo più sentiti, ti sono sempre vicina con affetto, amicizia e congratulazioni per la nascita del tuo bambino. Sarah xx".