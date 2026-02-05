Mark Epstein: "Mio fratello non si è suicidato"

"Fammi essere chiaro, il medico legale non aveva mai visto il corpo, non c'era quando è stata fatta l'autopsia e non ha visto la scena del crimine. Non so su cosa abbia basato la sua opinione" ha specificato Mark Epstein. E sul rapporto tra il fratello e Donald Trump ha aggiunto: "Erano davvero dei buoni amici soprattutto negli anni 90, stavano spesso insieme, uscivano insieme e si facevano battute. Donald Trump veniva spesso nell'albergo di mia madre ad Atlantic City. Non mi interessa nulla dei nuovi documenti pubblicati ora, se molte persone citate nelle carte dovessero trovarsi nei guai per qualche motivo non mi preoccupo, ciò che mi interessa è che mio fratello è stato ucciso in galera" ha concluso.